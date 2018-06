​​É amanhã (15/06) o lançamento do 9º Festival Internacional Sesc de Música

Um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina retorna às terras pelotenses. É o 9º Festival Internacional Sesc de Música que já começa a envolver a cidade. Nesta sexta-feira, 15 de junho, acontece o lançamento oficial da próxima edição, com solenidade destinada a convidados, a partir das 19h, no estande do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac na Fenadoce (Av. Pinheiro Machado, 3390 – Distrito Industrial). ​​

O Festival de 2019 será entre os dias 14 e 25 de janeiro, e contará 47 professores de 12 nacionalidades, e 22 cursos oferecidos. ​​As inscrições para as classes estarão disponíveis a partir de 16 de junho pelo site www.sesc-rs.com.br/festival. O evento tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas e apoio cultural da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, Faculdade Senac, Bibliotheca Pública Pelotense, Unisinos, OSPA e Expresso Embaixador.

