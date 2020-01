Acontece 10º Festival Internacional Sesc de Música: cinco concertos terão transmissão ao vivo pela internet

De 20 a 31 de janeiro, Pelotas se tornará um reduto da música de concerto ao receber professores de 14 países e 400 estudantes da América Latina para o 10º Festival Internacional Sesc de Música. A programação contempla concertos em vários locais da cidade, gratuitos para a comunidade. Mas quem não estiver em Pelotas também poderá viver as emoções do evento por meio da transmissão ao vivo de cinco concertos da edição deste ano. As apresentações, que serão nos dias 20, 24, 25, 26 e 31 de janeiro, poderão ser acompanhadas a partir das 20h30 pelo site www.sesc-rs.com.br/festival.

O primeiro concerto com transmissão ao vivo será o da Orquestra Jovem Sesc Pará, no dia 20 de janeiro (segunda-feira). Composta por 72 músicos e regida por Rodrigo Moraes (BRA), a OJSPA contempla em seu programa músicas eruditas e populares, trazendo obras como O Guarany, de Carlos Gomes; 1812 Overture, de Tchaikovsky; Suíte Popular Paraense, de Luiz Pardal; e Carnaval de Rua, de Hudson Nogueira. No dia 24 de janeiro (sexta-feira), será a vez de acompanhar a Banda Sinfônica Acadêmica, que é formada por alunos do Festival e terá a participação especial do maestro uruguaio Jorge Martin e do trompetista francês Pierre Dutot. Com instrumentos de sopro e percussão, os músicos executarão trabalhos de compositores brasileiros e internacionais, entre eles Gershwin, John Williams, Liberalquino e Villani-Côrtes.

O sábado (25 de janeiro) reserva um encontro muito especial em um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. A Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, sob a regência do maestro Evandro Matté (BRA), recebe Kleiton & Kledir na Praia do Laranjal para uma apresentação com compositores brasileiros e sucessos da dupla, que comemora, em sua cidade natal, 40 anos de carreira. Já a Orquestra Sinfônica Acadêmica, composta pelos alunos do Festival, sobe ao palco do Theatro Guarany no domingo (26 de janeiro). Composta pelos alunos, executará o programa com a abertura Finlandia, do compositor J. Sibelius, a aria Perfido, de Beethoven, e a Sinfonia n 8, de A. Dvorak. A apresentação será regida por Gudni Emilsson, da Islândia, e conta com a participação da solista Eiko Senda, do Japão.

O último concerto com transmissão pela internet será o encerramento, no dia 31 (sexta-feira), com participação do Grupo Tholl. Sob regência de Evandro Matté, a Orquestra Acadêmica apresentará música de concerto brasileira e internacional e celebrará os 250 anos do nascimento de Beethoven. O último espetáculo do Festival acontece no Largo do Mercado Público, ao ar livre.

O Festival Internacional Sesc de Música contará com mais de 50 concertos e apresentações, além de aulas com professores brasileiros e estrangeiros para mais de 400 estudantes de música. O evento tem como objetivo incentivar o desenvolvimento da produção musical e fomentar o intercâmbio e o desfrute de bens culturais. A realização do Festival é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc e tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas e apoio cultural da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, Faculdade Senac, Bibliotheca Pública Pelotense, OSPA, Unisinos, Expresso Embaixador, Biri Refrigerantes, Ecosul e Café 35. Mais informações no site: www.sesc-rs.com.br/festival.

Transmissões ao vivo do 10º Festival Internacional Sesc de Música

Horário: 20h30

Disponível em: www.sesc-rs.com.br/festival

20/01 (Segunda-feira)

Orquestra Jovem Sesc Pará – OJSPA – Theatro Guarany

24/01 (Sexta-feira)

Banda Sinfônica Acadêmica | Regente Martin Jorge (URU) – Praia do Laranjal – Palco do Festival

25/01 (Sábado)

Orquestra de Câmara Theatro São Pedro e Kleiton & Kledir | Praia do Laranjal – Palco do Festival

26/01 (Domingo)

Orquestra Sinfônica Acadêmica | Regente Gudni Emilsson (ISL) – Theatro Guarany

31/01 (Sexta-feira)

Orquestra Acadêmica e Grupo Tholl | Regente Evandro Matté (BRA) – Largo Mercado Público

