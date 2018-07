11º Rolando Garra na próxima semana

A 11ª edição do Rolando Garra, torneio integração da Fundação Tênis, está confirmada para os dias 25 e 26 de julho, no Parque Esportivo da PUCRS (avenida Ipiranga, 6.690), em Porto Alegre. O evento reunirá 610 alunos da entidade. A cerimônia de abertura começará às 9h30min de quarta-feira (25). Os jogos acontecerão durante os dois dias do evento, nos turnos da manhã e tarde.

