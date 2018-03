Cerca de 124 milhões de pessoas em 51 países enfrentaram graves crises de alimentos em 2017, número que representa um claro aumento sobretudo pelos conflitos cada vez mais intensos e prolongados, advertiu a ONU nesta quinta-feira. A quantidade de pessoas com fome aguda no mundo aumentou em 11 milhões se comparados os mesmos 45 países analisados neste ano e no anterior.

