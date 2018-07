126 alunos da rede pública do Brasil participam de imersão em inglês em Brasília

Cento e vinte e seis alunos da rede pública brasileira participarão, de 1 a 6 de julho, do programa de imersão em inglês “English Immersion USA” – patrocinado pela Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil. Nesta décima segunda edição do programa, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal estarão representados em Brasília para uma semana totalmente imersa na cultura norte-americana e muito tempo para praticar o inglês.

Durante o programa, os estudantes participarão de aulas de conversação, história, geografia, esportes, culinária e cultura norte-americana. Todas as atividades serão realizadas em inglês para que os participantes possam desenvolver suas habilidades no idioma e aprofundar seus conhecimentos sobre a diversidade cultural dos EUA.

Os selecionados têm entre 15 e 18 anos, estão todos engajados em projetos sociais em suas comunidades, têm excelência acadêmica e foram semifinalistas do processo seletivo ao Programa Jovens Embaixadores de 2018. Todas as despesas, como transporte aéreo, acomodação, seguro saúde, refeição e programação cultural, são patrocinadas pela Missão dos EUA no Brasil.

