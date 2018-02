130 mil veículos devem passar pela Freeway rumo às praias gaúchas e catarinenses no feriado de Navegantes

Cerca de 130 veículos devem se deslocar pela Freeway em direção às praias gaúchas e catarinenses no feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, de acordo com estimativa da Triunfo Concepa, que administra a rodovia federal.

Desse total, 67 mil carros são esperados na estrada nesta quinta-feira (01) e 63 mil na sexta-feira (02). Para que os motoristas evitem congestionamentos, a concessionária recomenda que o deslocamento seja feito no início da tarde desta quinta, véspera do feriado, ou após as 18h de sexta-feira. No domingo (04), dia de retorno do litoral, a indicação é pegar a Freeway até as 12h.

Uso do acostamento

Quando há grande acúmulo de veículos na Freeway, o acostamento é utilizado como faixa adicional de tráfego tanto na ida quanto na volta das praias, com autorização da Polícia Rodoviária Federal. Na ida, o trecho que pode ser utilizado vai do quilômetro 75 ao 60, em Gravataí. No retorno, do quilômetro 1,5, em Osório, ao 26, em Santo Antônio da Patrulha.

Para saber se o acostamento está liberado ao tráfego, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado nesses trechos, com velocidade máxima permitida de 70 quilômetros por hora.

