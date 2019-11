Notas Brasil 135 mil pessoas vivem com HIV no Brasil e não sabem

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

O Ministério da Saúde estima que 135 mil pessoas vivem com HIV no Brasil e não sabem. Com base nessa estimativa, a campanha lançada em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids quer incentivar as pessoas que se colocaram em risco a procurar uma unidade de saúde para realizar o teste rápido. Entre 1980 e junho de 2019 foram detectados 966.058 casos de Aids no país.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário