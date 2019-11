Acontece 137ª loja da Havan inaugura em Viamão neste sábado

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Loja Havan em Sorriso (MT), inaugurada no último dia 16 Foto: Divulgação/Havan Havan Foto: Divulgação/Havan

O dia da inauguração da primeira loja da Havan em Viamão (RS) e a 137ª da rede está chegando. A varejista abre as portas neste sábado (30), às 10h. Com um mix de produtos de 100 mil itens nacionais e importados em diferentes setores como: cama, mesa e banho, eletro, eletrônicos, utilidades domésticas, bazar e outros, a Havan de Viamão terá nove mil metros quadrados construídos, área de alimentação, fachada estilizada da Casa Branca americana e a famosa Estátua da Liberdade.

Para a construção do empreendimento, a rede de lojas investiu R$ 25 milhões. Ao todo, 150 empregos diretos foram gerados na cidade.

No Rio Grande do Sul, a Havan já está presente em Caxias do Sul, Santa Cruz, Santa Maria e Passo Fundo. Além de Viamão, que inaugura no dia 30, a loja da rede em Ijuí iniciará as operações no próximo dia 14 de dezembro. Os planos de expansão da varejista no Estado são ousados. Para os próximos dois anos, mais 14 cidades receberão lojas da Havan.

Atualmente, 137 lojas estão em operação, distribuídas em 17 estados brasileiros. A trajetória de sucesso da Havan iniciou em meados dos anos 80, em um espaço de 45 metros quadrados e um colaborador. Hoje, a Havan comemora os excelentes resultados obtidos.

O dono da Havan, empresário Luciano Hang, diz que espera que o desenvolvimento, nos próximos anos, continue nos patamares de 2019, para que possamos continuar com o nosso plano de inauguração. “Gosto de gerar empregos, esse é o Brasil que eu quero, com geração de empregos e crescimento da economia. Vamos acelerar!”

A meta, até o fim do ano, é de atingir um faturamento de mais de R$ 10 bilhões e abrir mais três lojas até dezembro. Serão cinco mil novos empregos no País com este projeto de expansão e a empresa passará de 17 mil para 22 mil colaboradores diretos.

