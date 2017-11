(Capa)

Competição marcada pelo esforço, garra e preparo

O 13º Circuito Sesc Triathlon 2017 encerrou com sucesso em Tramandaí no último domingo, 26. Sob organização e coordenação do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, a competição destacou, mais uma vez, o esforço, garra e preparo de atletas motivados pelo poder de competição durante as provas de natação, ciclismo e corrida. Foram 373 competidores de vários estados brasileiros mostrando a presença do esporte em suas vidas.

Etapas cumpridas e desafios superados mesmo com chuva

Uma realização do Sistema Fecomércio, com apoio da Prefeitura Municipal de Tramandaí e Rede Pampa de Comunicação, o Circuito Nacional do Sesc Triathlon, além de impor preparo e dedicação dos competidores, na sua 13ª edição cobrou também mais atenção. O percurso das provas neste ano contou um desafio a mais, a chuva, que deu trégua quase no fim do evento. Conscientes de que teriam que enfrentar o tempo instável, no simpósio técnico realizado no sábado, 25, foram instruídos a seguir seus percursos normalmente.

Além disso, a iniciativa também serviu para realizar a tradicional entrega dos kits com bolsa, camiseta, toca, numerais e chips. O encontro foi comandado pelo coordenador de Esporte do Sesc/RS, Fabrício Gianezini, que explicou aos 373 atletas o que deveriam fazer desde o ponto de largada até as transições.

Para o vice-presidente do Sistema Fecomércio-RS, João Francisco Micelli Vieira, o Triathlon abre oficialmente a temporada de verão na capital das praias, e também afirma: “Esta é a etapa com mais competidores profissionais”. Uma mesa com frutas ficou à disposição dos atletas para a nutrimento. A equipe Relax ficou mais uma vez responsável pelas massagens de recomposição muscular pós provas.

No esporte, exemplo de superação de vida

Mais viva do que nunca, a competidora Gladys Dreher, 55 anos, de Porto Alegre é a prova do quão bem o esporte pode fazer na vida de uma pessoa. Há cinco anos a atleta foi diagnosticada com câncer de mama e, mesmo em meio ao tratamento de quimioterapia, seguiu um ritmo mais lento no esporte. “Eu me sentia fraca, passava mal e mesmo assim seguia fazendo exercícios físicos, uma caminhada que seja”, conta. Moderadamente, passo por passo e com muita força de vontade, venceu o maior desafio de sua vida este ano: foi curada. Antes de saber qual seria o seu desempenho no Circuito Sesc Triathlon, ela já se considerava vitoriosa. Segundo Gladys, os médicos afirmaram que o fato dela continuar praticando esportes, em meio a um momento tão difícil para sua saúde, auxiliou na sua recuperação. “Eu precisava do esporte para me sentir viva”, destaca. Confiante, ela garante que, neste segundo ano em que participa da competição, conseguirá um lugar no podium na sua categoria.

Vencedores Elite Sprint Masculina

A alegria de vencer a linha de chegada

Os vencedores na categoria Elite Sprint Masculina foram Iuri Vinuto (1º lugar), Diogo Sclebin Costa Martins (2º lugar) e Edivanio Monteiro (3º lugar), que passaram por uma prova de resistência composta por 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 1.666 metros de corrida. As primeiras colocações são sempre decididas em questão de segundos, e nesta edição não foi diferente. O campeão, Iuri Vinuto, de São Paulo, está acostumado a competir na etapa de Tramandaí e entende que o seu bom desempenho na prova foi resultado de muito treino. “Mantive a velocidade do início ao fim, o clima ajudou agora no término da prova, pois a chuva foi embora”, explica ele. Para o primeiro colocado, a chegada é sempre a parte mais aguardada da prova, pois é quando o os atletas enxergam o resultado de meses de preparação.

Elite Sprint Feminina

Expressão de dor e cansaço, logo vencidos pela garra

Na Elite Sprint Feminina, a campeã ganhou um tempo de vantagem em relação às outras competidoras. Mas as três primeiras colocações tiveram uma coisa em comum: são três catarinenses. Nesta categoria subiram ao podium Pamella Oliveira (1º lugar), Mariana Borges de Andrade (2º lugar) e Djenyfer Arnold (3º lugar). A vencedora classificou a prova como difícil, mesmo conquistando o primeiro lugar. “Estava visando outra distância. A prova é rápida demais e isso acaba dificultando um pouco no final”, afirma Pamella, que demonstrou na expressão a dor e no cansaço físico após ultrapassar a linha de chegada.

Fotos traduzem os grandes momentos do Circuito

No podium, reconhecimento e vitória

Depois de muito suor e empenho, o reconhecimento foi destacado no encerramento do Circuito Nacional Sesc Triathlon 2017. O Ginásio Municipal de Tramandaí ficou movimentado com a presença das famílias, amigos e conhecidos dos atletas. O cansaço foi substituído por sorrisos. A premiação contou com a presença de autoridades bem como o diretor regional do Sesc-RS, Luiz Tadeu Piva, do vice-presidente do Sistema Fecomércio-RS, João Francisco Micelli, do prefeito de Tramandaí, Major Gauto e do vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto.

Os primeiros colocados na Elite Sprint Masculino e Feminino receberam 5 mil reais cada. Já para as categorias Amador, Comerciários e Revezamento os valores para os três primeiros colocados gerais foram 500, 300 e 200 reais, respectivamente. Os demais atletas igualmente receberam medalhas de mérito. O ranking nacional é elaborado com base na colocação dos atletas em todas as etapas do Circuito Nacional Sesc Triathlon, que neste ano foram realizadas nas cidades de Caiobá (PR), Brasília (DF), Palmas (TO), Manaus (AM), Belém do Pará (PA), Salvador (BA) e Pecém (CE).

O diretor regional do Sesc/RS, Luiz Tadeu Piva, avalia o Triathlon como mais que um evento esportivo. “Vai além de realizar uma atividade, mas movimentar a economia. As pessoas cada vez mais querem ocupar o seu tempo livre e têm outros valores. Por isso, nossos serviços são fundamentais, pois com a colaboração do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, por meio do esporte e outras ações, alavancamos a sociedade”, salienta. O gerente de Esporte e Lazer do Sesc/RS, Marcelo de Campos Afonso, destaca que a prova está consolidada e é reconhecida pelos esportistas: “É uma das provas que mais tem prestígio entre os atletas”. (Textos: Marysol Cooper / Edição: Clarice Ledur)

