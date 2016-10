14 dos 19 prefeitos que tentaram a reeleição nas capitais permanecerão no cargo por mais quatro anos

Dos 19 prefeitos que tentaram a reeleição em capitais brasileiras nas eleições deste ano, 14 garantiram a vitória e conseguirão permanecer no cargo por mais quatro anos a partir de 2017. Desse total, sete prefeitos já haviam ganhado as eleições no primeiro turno.

Prefeitos reeleitos

– Luciano Cartaxo (PSD), em João Pessoa (PB)

– Carlos Eduardo (PDT), em Natal (RN)

– Amastha (PSB), em Palmas (TO)

– ACM Neto (DEM), em Salvador (BA)

– Teresa (PMDB), em Boa Vista (RR)

– Firmino Filho (PSDB), em Teresina (PI)

– Marcus Alexandre (PT), Rio Branco (AC)

– Zenaldo Coutinho (PSDB), Belém (PA)

– Roberto Claudio (PDT), Fortaleza (CE)

– Clécio (REDE), em Macapá (AP)

– Artur Neto (PSDB), em Manaus (AM)

– Luciano (PPS), em Vitória (ES)

– Geraldo Julio (PSB), em Recife (PE)

– Rui Palmeira (PSDB), em Maceió (AL)

Prefeitos não reeleitos

– Alcides Bernal (PP), em Campo Grande (MS)

– Gustavo Fruet (PDT), em Curitiba (PR)

– Dr. Mauro (PSB), em Porto Velho (RO)

– João Alves (DEM), em Aracaju (SE)

– Fernando Haddad (PT), em São Paulo (SP)

