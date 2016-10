14% dos brasileiros aprovam o governo do presidente Michel Temer, aponta pesquisa Ibope

Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (04) aponta que 14% dos entrevistados consideram o governo do presidente Michel Temer ótimo ou bom; 34% avaliam como regular; 39% acham a gestão ruim ou péssima; e 12% não sabem ou não responderam.

O levantamento, encomendado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), foi realizado entre os dias 20 e 25 de setembro e ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Esse é o primeiro levantamento do Ibope divulgado após Temer ser efetivado no cargo de presidente da República, depois do impeachment de Dilma Rousseff (PT). No último levantamento, de 1º de julho, Temer, ainda como presidente interino, aparecia com a aprovação de 13% dos entrevistados, enquanto 39% o desaprovavam e 36% consideravam a gestão dele regular. Outros 13%, à época, não souberam responder.

Maneira de governar

A pesquisa divulgada nesta terça também avaliou a opinião dos entrevistados sobre a maneira de governar do presidente da República: 28% aprovam; 55% desaprovam e 17% não souberam ou não responderam. No levantamento divulgado em 1º de julho, 31% aprovavam; 53% desaprovavam; e 16% não souberam ou não responderam. (AG)

