144 milhões de eleitores brasileiros vão às urnas neste domingo para escolher prefeitos e vereadores

Pouco mais de 144 milhões de eleitores são esperados neste domingo (02) em postos de votação em todo o País para escolher os próximos prefeitos e vereadores em 5.568 municípios. Ao todo, são 16.565 candidatos a prefeito e 463.376 candidatos a vereador, o que totaliza 496.896 candidatos em todo o Brasil. As mais de 450 mil seções eleitorais, locais onde ficam instaladas as urnas eletrônicas, estarão abertas das 8h às 17h.

Não haverá eleição somente no Distrito Federal e em Fernando de Noronha (PE), que não têm prefeitos e vereadores. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), serão utilizadas 498 mil urnas no pleito, o maior número já registrado. Durante todo o dia, mais de 1,7 milhão de mesários trabalharão na eleição – 593 mil são voluntários.

De acordo com o Ministério da Defesa, 488 cidades em 16 estados terão o apoio de tropas federais nas eleições deste ano. Em 102 cidades, o efetivo será destacado para dar apoio logístico. Nas outras 396, a atuação será na área de segurança.

O efetivo disponibilizado, segundo a pasta, será de 25 mil militares.

A Justiça Eleitoral disponibilizou diversos aplicativos para smartphones que, além de ajudar o eleitor a escolher melhor os candidatos, também fornecem informações sobre a própria votação.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, milhões de gaúchos irão escolher os prefeitos dos 497 municípios. No total, 8.362.830 de eleitores devem votar nestas eleições em todo o Estado. O maior colégio eleitoral do Estado é Porto Alegre, com 1.098.515 eleitores. O segundo é Caxias do Sul, na Serra, com 293.417 votantes. Em terceiro lugar vem Canoas, na Região Metropolitana, com 247.770 cidadãos aptos a votar. (AG)

Comentários