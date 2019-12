Porto Alegre 145ª Festa da Nossa Senhora dos Navegantes

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

A edição de 2020 tem como tema religioso: “Comunidade, Casa da Igreja” Foto: Divulgação Foto: divulgação Foto: Divulgação

É chegada o momento de preparar mais uma Festa em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, tarefa que a Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes pensa, coordena e prepara durante todos os 365 dias do ano.

A edição 145, assim como as duas anteriores, recorrerá ao auxílio de um crowdfunding, e com o apoio dos devotos, força fundamental para dar continuidade a este grande evento, um acontecimento de FÉ, CULTURA e PROMOÇÃO HUMANA.

Desta vez, a organização utilizará o recurso crowdfunding para angariar recursos a fim de iniciar o restauro do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, que precisa de reformas em sua estrutura de telhado, paredes e pisos. Para ajudar nas etapas da obra, os fiéis podem fazer doações e contribuir para deixar a festa ainda mais forte, encantadora e segura.

Trata-se da maior festa popular de Porto Alegre, assim como do Rio Grande do Sul, um dos três maiores acontecimentos religioso cultural do Brasil e primeiro patrimônio natureza imaterial de Porto Alegre.

“A ideia é utilizar o poder de mobilização e comunicação deste grande evento para ajudar a desenvolver, cada vez mais, em todas as pessoas o espírito solidário, de generosidade”, destacou o provedor da Irmandade, Gustavo Brum.

A edição de 2020 tem como tema religioso: “Comunidade, Casa da Igreja”. Como já é tradição, várias homenagens à Nossa Senhora dos Navegantes antecedem a procissão do dia 2 de fevereiro.

No dia 19 de janeiro, às 17h, acontece a Abertura Oficial da 145ª. edição da Festa para imprensa, autoridades, organizadores, colaboradores e devotos. É quando o Pároco de Nossa Senhora dos Navegantes, Pe. Marcus Vinícius Kalil Ferreyro e o Provedor da Irmandade de Navegantes, Gustavo Brum, darão por abertos os festejos de 2020. Após, acontecerá a Missa de despedida da Imagem, seguida de procissão, às 18h, para o Santuário do Rosário.

Trajeto:

Av. Sertório, Av. Presidente Franklin Roosevelt, Av. Farrapos, rua da Conceição, Av. Voluntário e rua Vigário José Inácio.

Novena

No período de 24/01 a 01/02 haverá novena, às 20h, no Santuário dos Navegantes.

Pela segunda vez na história, no dia 22/01, às 8h, a Imagem de Nossa Senhora dos Navegantes será levada para o Largo Glênio Peres, centro de Porto Alegre, permanecendo até às 17h30min.

Momento especial de orações, bençãos e demonstrações de fé, coordenados pelo padre da Igreja do Rosário e outros sacerdotes de paróquias da capital. Às 18h, haverá Missa no Santuário do Rosário para receber a Santa, que deverá chegar antes do final da celebração.

Dia 2 fevereiro

No dia 02 de fevereiro – Dia de Nossa Senhora dos Navegantes haverá Missa às 7h no Santuário do Rosário. Após, procissão de retorno da Imagem milagrosa ao Santuário dos Navegantes, com chegada prevista para às 10h30min.

Imagem Peregrina

Desde 1º de dezembro, a Imagem Peregrina está percorrendo diversas paróquias da comunidade, permitindo uma maior aproximação com seus devotos.

No dia 10 de janeiro a Imagem da Peregrina retorna ao Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, onde ficará à disposição dos fiéis.

Novidades no Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes

Este ano os devotos vão poder contar com o velário eletrônico para realizarem suas preces e promessas de modo prático e seguro. A novidade substituirá o antigo altar de velas no interior da Igreja. Mas as modernizações vão além, também será implantado o sino eletrônico no Santuário, recurso tecnológico que dispensa o uso do esforço humano.

Baile do chopp – 21 de janeiro às 21h30min.

Tendas religiosas – no dia 02 fevereiro estarão à disposição dos fiéis duas tendas com motivos religiosos.

Memorial de Nossa Senhora dos Navegantes com 70 painéis para comemorar os 145 anos de festas.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário