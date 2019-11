14ª Convenção e Feira de Negócios das Farmácias Associadas ultrapassou a previsão de faturamento e marcou recorde

Em tempos de números acanhados na macroeconomia, crescer um pouco já é motivo de comemoração. Imagine então crescer acima do esperado e superar todos os indicadores, como expectativa de PIB (Produto Interno Bruto) e inflação.

Foi esse o balanço da 14ª Convenção e Feira de Negócios. Frente à previsão de faturar R$ 37 milhões, os números superaram até os mais otimistas, fechando em R$ 41,4 milhões. O resultado considera os negócios fechados dentro da Feira e também as compras concluídas na semana seguinte, quando a maioria dos fornecedores mantém as condições comerciais oferecidas durante o evento, para que mais associados possam aproveitar. O percentual foi quase 24% superior ao registrado na feira de 2018.

Durante os três dias de evento, mais de 2,5 mil pessoas passaram pelo Serra Park – foram contabilizadas 255 matrizes, o que representa 530 pontos de venda e 72% do poder de compra da Rede. Ao todo, 58 fornecedores participaram da feira, com o patrocínio máster de quatro empresas: Aché, EMS, GAM e União Química.

Para o diretor executivo comercial da Farmácias Associadas, Jaime Moreira, o resultado revela o potencial da Rede, que dentro do modelo associativo oferece oportunidades vantajosas para todos as pontas da cadeia que integra o comércio farmacêutico. “Esse resultado positivo é prova da vitalidade do associativismo para o comércio farmacêutico. Esse não é um crescimento momentâneo, pois já temos patrocinadores fechados para a Convenção do ano que vem”, afirma Moreira.

O tema da Convenção foi alusivo aos 20 anos da Farmácias Associadas, comemorados em 2019. Além de bolo e parabéns, os fundadores foram homenageados na abertura oficial do evento. “Quando começamos tudo isso, nunca imaginamos chegar a esse tamanho, integrando tanta gente. Se seguirmos com o planejamento e com a participação de todos, temos um futuro grandioso pela frente”, ressaltou o ex-presidente e hoje conselheiro da Asprofargs, Gilberto Davi, um dos fundadores da Farmácias Associadas.

Entre as novidades lançadas na feira, a mais destacada foi a Santa Economia, marca alternativa lançada para servir aos associados que desejam investir em outros nichos de consumidores que, em suas localidades, não sejam satisfatoriamente contemplados pela bandeira Farmácias Associadas. Na marca própria, foi apresentada ao público a revitalização da Linha Sensações.

Para o presidente, Ricardo Silveira, o caminho para o futuro da Rede passa pela utilização de todas as ferramentas já implantadas pelo maior número de associados, potencializando a força da marca. “Nosso objetivo é seguir crescendo, sempre junto das nossas comunidades, levando bem-estar e saúde aos amigos”.

Sobre a Farmácias Associadas

Fundada em 1999, a Farmácias Associadas é uma reunião de pequenos empresários, que se uniu em torno do modelo associativo, para sobreviver de forma independente e competir com os grandes conglomerados empresariais que dominam o comércio farmacêutico no País.

Segundo a Febrafar, entidade de classe que congrega as associações de farmácias, a Farmácias Associadas é a maior rede associativa do País. Há 20 anos, começou pequena, com apenas alguns empresários da Capital e do interior do Estado. Hoje possui 884 lojas em 287 cidades do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul. Nos meses que se seguiram à fundação, cerca de 30 fornecedores aderiram ao projeto. Hoje são mais de 60.

Desde 2006, a Farmácias Associadas vem desenvolvendo projetos de marcas próprias não só de cosméticos, mas também de produtos ambulatoriais e nutracêuticos. A rede administra hoje um portfólio com mais de 200 produtos exclusivos, comercializados somente nas farmácias da rede, com preços competitivos e rígido controle de qualidade.