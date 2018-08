O Detran-RS publicou no Diário Oficial do Estado editais notificando 1.125 condutores da penalidade de suspensão e 449 da penalidade de cassação no RS. O edital dá prazo de 30 dias para recurso à Junta Administrativa de Recurso de Infração do Detran-RS ou entrega da Carteira Nacional de Habilitação em um Centro de Formação de Condutores.

