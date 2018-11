15 mil profissionais de 65 países chegam a Gramado para a Feira Internacional de Turismo

Inicia nesta quinta-feira, dia 08, a 30ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS). São esperados pelo menos 15 mil profissionais de Turismo de 65 países para o evento que reúne as principais marcas do setor no mundo e é considerado a plataforma de negócios mais efetiva do setor na América do Sul. Na última edição, em 2017, foram 280 milhões de reais em geração de negócios, segundo dados da Universidade de Caxias do Sul.

A Solenidade de Abertura terá a presença do ministro do Turismo do Brasil, Vinícius Lummertz, confirmado para a abertura. Também confirma presença a ministra do Turismo do Uruguai Lilian Kichichian, além de deputados, governadores, mais de dez secretários de Turismo de estados brasileiros, embaixadores de países estrangeiros e mais de 380 jornalistas. A cerimônia ocorre no Palácio dos Festivais.

O evento divide-se em: Meeting FESTURIS, no Hotel Master Gramado, Feira de Negócios, no Serra Park, e mais de 200 ações paralelas espalhadas em Gramado e Canela por três dias.

Estados Unidos, Espanha, Portugal, Chile, Uruguai, Israel, Paraguai, Argentina, Colômbia, Egito, África do Sul, Costa do Marfim, Mônaco e Noruega são alguns dos países expositores com estande próprio na Feira de Negócios. Além dos 65 destinos internacionais, o evento terá todos os estados brasileiros representados, além das principais marcas e destinos turísticos do país. São 2.500 marcas e destinos em exposição, distribuídos em 25 mil metros de área construída.

Inscrições

O evento é fechado para profissionais de Turismo, Eventos, Gastronomia e Estudantes. As inscrições antecipadas estão encerradas e os interessados podem se credenciar para o evento nos dias 08, 09 e 10 de novembro, no Serra Park, das 10 às 20 horas.

O evento é concebido e organizado pela Rossi & Zorzanello – Eventos e Empreendimentos, principal empresa com 30 anos, organizadora de eventos no Sul do país e detentora de marcas como Chocofest, Gramado Summit e Copa Internacional LGBT.

Serviço: Festuris Gramado – Feira Internacional de Turismo/ 08 à 11 de novembro/

www.festurisgramado.com

