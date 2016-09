150 mil pessoas visitaram o Acampamento Farroupilha neste domingo em Porto Alegre

Cerca de 150 mil pessoas estiveram neste domingo no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. No sábado, o número de visitantes foi de 90 mil. Muitas famílias foram ao evento nesse final de semana e os 365 piquetes estavam constantemente lotados, com muito churrasco. Na edição do ano passado, foram consumidas 50 toneladas de carne no Parque da Harmonia.

Além da continuação das provas campeiras do Rodeio Crioulo no local, o domingo teve a tradicional Missa Crioula e o 4º Festival de Música Nativista Reculutando a Potrada. O show dos Fagundes, que aconteceria nesse final de semana, foi transferido para o próximo domingo. Alunos e professores do Instituto Dos Pupilos do Exército de Portugal aproveitaram a estadia em Porto Alegre para conhecer a cultura gaúcha. A turma de 18 portugueses foi neste domingo ao Acampamento Farroupilha, acompanhada de estudantes e docentes do Colégio Militar de Porto Alegre. A visita à Capital ocorreu devido a um acordo internacional de intercâmbio educacional e cultural, firmado pelas duas entidades em 2011.

Com extensa programação de bailes, rodeio e competições de laço, rédeas e gineteadas, esta edição do Acampamento Farroupilha tem como tema Campeirismo Gaúcho e a Sua Importância Social e Cultural. A expectativa é que mais de um milhão de pessoas visitem o Parque Harmonia até o dia 20, quando se encerram os festejos.

Na próxima quarta-feira (14), começam os shows pampeanos no Piquete Rede Pampa. Os shows acontecem até o dia 20 e são gratuitos ao público. Inúmeros grupos tradicionalistas estarão se apresentando, levando a todos o melhor dos hábitos culturais do povo gaúcho.

O city tour oficial de Porto Alegre está integrado aos festejos farroupilhas. Os ônibus Linha Turismo que operam o roteiro Centro Histórico farão uma parada especial no Parque Harmonia para que os passageiros que estiverem a bordo possam desembarcar, visitar o acampamento, o Espaço de Hospitalidade e interagir com a cultura gaúcha nas oficinas do Turismo de Galpão. A parada será na rua Augusto de Carvalho. Utilizando o mesmo bilhete, o passageiro poderá fazer o reembarque em um dos ônibus Linha Turismo que passarão pelo local de hora em hora, entre 10h05min e 16h05min, aproximadamente.

