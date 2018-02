155 mil carros devem passar pela Freeway rumo ao litoral no feriadão de carnaval

A Triunfo Concepa estima que cerca de 155 mil motoristas devem utilizar a Freeway para se deslocar às praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no feriadão de carnaval. Nesta sexta-feira (09), o fluxo esperado na rodovia é de 70 mil carros. O movimento começará a aumentar no decorrer da tarde.

Já no sábado (10), são aguardados 85 mil veículos ao longo do dia. A fim de evitar congestionamentos, a concessionária que administra a estrada e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recomendam que os motoristas viajem até as 14h de sexta-feira. No sábado, o melhor horário é entre 2h e 5h ou após as 19h.

Para o retorno a Porto Alegre e Região Metropolitana no fim do carnaval, a recomendação é que os motoristas acessem a rodovia até as 12h de terça-feira (13) e a partir das 14h de quarta-feira (14).

Uso do acostamento

Quando há grande acúmulo de veículos na Freeway, o acostamento é utilizado como faixa adicional de tráfego tanto na ida quanto na volta das praias, com autorização da Polícia Rodoviária Federal. Na ida, o trecho que pode ser utilizado vai do quilômetro 75 ao 60, em Gravataí. No retorno, do quilômetro 1,5, em Osório, ao 26, em Santo Antônio da Patrulha.

Para saber se o acostamento está liberado ao tráfego, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado nesses trechos, com velocidade máxima permitida de 70 quilômetros por hora.

Deixe seu comentário: