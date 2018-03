15ª Festa da Abertura da Colheita do Arroz Agroecológico deve reunir 1,5 mil pessoas em Viamão

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) realiza nesta sexta-feira (16), no Rio Grande do Sul, a 15ª Festa da Abertura da Colheita do Arroz Agroecológico. O evento no Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, integra a programação da 3ª Conferência Internacional de Sistemas de Produção Orgânica de Arroz.

Conforme Emerson Giacomelli, coordenador do Grupo Gestor do Arroz Agroecológico do MST, o evento deverá reunir cerca de 1,5 mil pessoas de todas as regiões do Estado e de outros países, entre elas Sem Terra, consumidores, pesquisadores, deputados estaduais e federais e lideranças de movimentos populares. “É um momento de confraternização, de valorização do nosso trabalho. É onde agricultores, consumidores, técnicos e pesquisadores se encontram. Também é um momento de reafirmação da continuidade do nosso projeto”, explica.

A atividade começa às 8h30min, com o ato oficial da abertura da colheita. Este primeiro momento será realizado numa lavoura de arroz. Após, às 11 horas, na Comunidade Setor A, terá o painel “Estudo do Contexto Brasileiro e a Defesa da Democracia e da Soberania Nacional”, com o coordenador nacional do MST, João Pedro Stédile. Depois, haverá saudação de autoridades, pronunciamento de representante do Grupo Gestor do Arroz Agroecológico e confraternização.

Safra 2017-2018

Atualmente, o MST é reconhecido pelo Irga (Instituto Rio Grandense de Arroz) como o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Para a safra 2017-2018, o Movimento estima colher mais de 24 mil toneladas do alimento, que é comercializado por meio da marca “Terra Livre” e produzido por 501 famílias. Estas, estão organizadas em 70 grupos de produção, em 21 assentamentos e em 16 municípios gaúchos.

O cultivo ocorre em 5.513 hectares, sendo que o Assentamento Filhos de Sepé produz a maior área — 1.600 hectares. Todo o processo, desde a produção até a comercialização, é coordenado pelo Grupo Gestor do Arroz Agroecológico.

Confira a íntegra da programação

8h30 – Ato Oficial de Abertura da Colheita do Arroz Agroecológico. Local: lavoura;

11h – Estudo do Contexto Brasileiro e a Defesa da Democracia e da Soberania Nacional. Expositor: João Pedro Stédile, coordenador nacional do MST. Local: Comunidade Setor A;

12h– Composição da mesa e saudações de autoridades

12h 30 – Fala de representante do Grupo Gestor do Arroz Agroecológico

13h – Almoço

14h – Confraternização

16h – Encerramento

Serviço:

O quê? Abertura da Colheita do Arroz Agroecológico

Quem? MST/RS

Quando? 16 de março, a partir das 8h30

Onde? Assentamento Filhos de Sepé, Viamão/RS

