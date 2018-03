João Maldonado Quarteto apresenta no dia 15, às 18h30min, “Blues from Windows”, no foyer do Theatro São Pedro. O show integra o projeto Mistura Fina – Música para fugir do trânsito, em homenagem aos 160 anos do Theatro. Com financiamento do Pró-Cultura RS, da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e patrocínio da Sulgás, as apresentações são gratuitas e sempre às quintas-feiras.

