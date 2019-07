162 mil brasileiros caem em golpe que promete tratamento odontológico

Um novo golpe que finge ser um programa social do governo para prometer um suposto tratamento odontológico já enganou 162 mil pessoas desde o mês de maio. Intitulado como “Brasil Sorridente”, o ataque leva o usuário a clicar ou compartilhar o link malicioso. Por dia, são registrados, pelo menos, 2.500 novos acessos à fraude. As informações são da revista Veja.

Identificado pelo dfndr lab, centro especializado em segurança digital da empresa de software PSafe, o golpe disseminado pelo WhatsApp, leva o usuário a informar seu estado, cidade e tipo de tratamento que deseja realizar. Depois, ele precisa fornecer dados pessoais – como nome completo, telefone e e-mail – além de compartilhar o link do ataque com mais 5 contatos do WhatsApp. Por fim, o usuário é induzido a conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes e, depois, direcionado a páginas falsas para visualizar anúncios fraudulentos.

“Golpes que se aproveitam de programas reais do governo como temática são bastante comuns e, infelizmente, são os que mais fazem vítimas, já que tem bastante apelo da população. Neste ataque em especial, o hacker direciona o usuário para páginas com publicidades suspeitas e, a cada nova visualização, o cibercriminoso ganha mais dinheiro”, afirma o diretor do dfndr lab, Emilio Simoni.

Não é o primeiro nem será o último golpe do gênero.

Em 2017 a empresa de segurança PSafe alertou para um novo golpe que também circulou nas mensagens de WhatsApp. Tratava-se do golpe do 14º salário, que seria pago pela Caixa Econômica Federal.

Segundo a empresa, o golpe fez mais de 700 mil vítimas em apenas seis dias. A estimativa foi feita pela equipe do aplicativo antivírus desenvolvido pela PSafe, que afirmou que o golpe estava sendo disseminado.

A mensagem dos golpistas pediam que os usuários respondessem perguntas: se havia trabalhado no período de 1998 a 2016, se trabalhava registrado atualmente e se era maior de 18 anos. O golpe começou a se espalhar após o governo divulgar o calendário do pagamento de cotas do PIS para idosos.

A PSafe informou na ocasião que o usuário era encaminhado para uma nova página que sinaliza um benefício disponível a ser resgatado, independentemente das respostas fornecidas. Só que para realizar o saque seria necessário compartilhar o link com dez amigos ou dez grupos de conversa do WhatsApp.

A orientação da empresa de segurança é desconfiar de qualquer qualquer promessa exagerada que chega por mensagens. É preciso checar sempre, preferencialmente entrando em contato com a empresa ou órgão do governo envolvido.

A Psafe também recomenda que o usuário mantenha em seu celular um software de segurança com a função antiphishing, capaz de analisar todas as ameaças existentes no ambiente online.

A orientação para quem já clicou em um link é entrar em contato com a operadora de celular para cancelar qualquer serviço de SMS pago que o hacker possa ter contratado, passar um antivírus no celular e remover a permissão de notificações do Chrome para não receber novas mensagens de golpe pelo telefone.

