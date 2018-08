16ª edição do Troféu SENAR – O Sul homenageia os melhores do agronegócio

O Troféu SENAR – O SUL abre tradicionalmente a Expointer, que ocorre até o dia 2 de setembro em Esteio. A entrega da premiação ocorreu na noite deste domingo (26), reunindo mais de 1 mil convidados, autoridades e lideranças empresariais e setoriais nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Os homenageados foram chamados ao palco pela apresentadora Vera Armando, da TV Pampa, para receber as distinções.

O troféu é uma peça em bronze, criada pela artista plástica Glorinha Corbetta, e simboliza a labuta do homem do campo na produção de alimentos, enriquecendo povos. Foram premiadas 14 categorias.

O evento também contou com o show da cantora Maria Luiza Fontoura e sua banda, o grupo Samba e Amor. Suas temáticas preferidas são amor, raça, luta de classes e narrativas de histórias, encantando a plateia com um amplo repertório, tendo a MPB como carro-chefe.

A solenidade contou com decoração esmerada e a execução dos hinos nacional e do Rio Grande do Sul, que marcaram momentos de emoção na grande festa do agronegócio, traduzindo a importância do Estado no mapa brasileiro em se tratando do setor e de seus braços de atuação.

A entrega do Troféu SENAR – O SUL foi transmitida ao vivo pela Rádio Liberdade, da Rede Pampa. A TV Pampa levará ao ar a premiação no dia 8 de setembro, às 11h40min, e o Jornal O Sul publicará nesta semana, em sua edição on-line, um caderno especial com todos os premiados e destaques da festa.

O agronegócio move a economia gaúcha e nacional. A produção de grãos, que obteve índices recordes em 2017, promete continuar ascendente, com o segmento, no ano passado, representando cerca de 21% do PIB brasileiro e um terço da geração de empregos no País. Neste cenário, o Rio Grande do Sul continua a ser considerado um celeiro para alimentar povos no mundo todo, puxado pelas exportações de nossos produtos, que passam por produção agropecuária, alimentos, máquinas e equipamentos. Uma indústria promissora frente a inúmeros desafios.

Por toda esta representatividade do agronegócio, o Troféu SENAR – O SUL se impõe cada vez mais junto ao setor, com o objetivo de premiar e destacar as personalidades e as empresas que mais contribuíram para o seu desenvolvimento ao longo do ano.

A iniciativa, assinada pela Rede Pampa e pelo SENAR-RS, integrante do Sistema Farsul, também conta com a parceria do Sicredi e Icatu Seguros, que elencam seus nomes à tradicional premiação, que chega agora à sua 16ª edição.

Carlos Sperotto

Durante a solenidade, foi realizada uma homenagem a Carlos Rivaci Sperotto, que ocupou a presidência da Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul) por sete mandatos. O médico veterinário morreu, aos 79 anos, em dezembro do ano passado, vítima de um câncer de esôfago. Com maestria, ao longo de sua trajetória, ele conduziu o setor agrícola, agregando valor e desenvolvimento ao nosso Estado e ao País. (Clarisse Ledur)

