17 unidades de saúde são afetadas pela Greve Geral em Porto Alegre

Unidades Básicas de Saúde e unidades de Estrategias de Saúde da Família tiveram seus atendimentos afetados durante a Greve Geral desta sexta-feira (14), em Porto Alegre. Foram 17 unidades fechadas ou estão com o atendimento parcialmente afetado.

A Greve Geral contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Jair Bolsonaro acontece simultaneamente em todo o Brasil. Durante toda a manhã, integrantes da categoria e o SindiSaúde protestaram nas Avenidas Protásio Alves e Avenida Ipiranga.

Um protesto com todos as categorias que aderiram à greve, juntamente com Central Unica dos Trabalhadores, está marcado para às 18h na Esquina Democrática.

Confira a lista de postos afetados:

Unidades Fechadas:

1- US Osmar Freitas

2 – US Santa Tereza

3- US Protásio Alves

4- US Wenceslau

5- US São Pedro

6- US Campo da Tuca

7- US Tijuca

8- US Vila Safira

9- US Batista Flores

10- US São Borja

11- US Safira Nova

12- Chapéu do SOl

13- Osmar Freitas

14- Jardim Protásio

15- Timbaúva

16- Milta Rodrigues

Atendimento parcial:

1- US Santo Alfredo

2- US Primeiro de Maio (IMESFIANOS)

3- US Chácara da Fumaça

4- US Maria da Conceição

5- US Chácara 1

6- US Moab Caldas

7- US Jardim Carvalho

8- USF Iapi

9- Herdeiros

10- Posto de Saúde Modelo (IMESF)

