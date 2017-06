Cálculos da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) indicam que cerca de 175 milhões de hectares de vegetação nativa preservada estão dentro de 47% dos imóveis rurais particulares do País. Essa extensão não inclui os Estados de Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, que ainda estão fora do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.

