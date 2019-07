17ª Festa do Pescador de Arroio do Sal movimenta o turismo na região

Há 22 anos o Acqua Lokos Parque Hotel vem desenvolvendo parcerias com as comunidades do Litoral Norte do Estado. Neste sentido a empresa busca estar presente nas comemorações que ocorrem durante o ano na região, como é o caso da 17ª Festa do Pescador de Arroio do Sal. O complexo de lazer e diversão está participando no festejo com um estande localizado em um dos principais pontos do evento. A meiga e delicada popstar da Turma dos Acqua Lokos, Vaquinha Malhada, já confirmou a sua presença no espaço com aparições para realização de fotos, nos turnos da manhã, tarde e noite.

O secretário de turismo de Arroio do Sal, Diego Dias, relata que o trabalho conjunto entre o executivo municipal e o Acqua Lokos tem qualificado e incrementado o turismo na região. “Para nós é muito relevante essa parceria com uma das empresas que mais tem fomentado o desenvolvimento do Litoral Norte”, conclui.

De acordo com o revendedor autorizado do Acqua Lokos Parque Hotel, Francisco Peixoto, o local estará em funcionamento ao longo de toda a semana. “Passaportes da Temporada Inverno para um dia de parque ou um dia de parque com almoço poderão ser adquiridos em nosso estande com até 40% de desconto em relação ao preço de bilheteria. A cada 4 passaportes de parque comprados aqui, o quinto será cortesia. Também ocorrerão outras ações em parceria com as rádios locais”, afirma.

A tradicional Festa do Pescador é aberta ao público e acontece na Praça da Emancipação (centro), até o domingo 4 de agosto – das 9h às 22h30min. Estão previstas diversas atrações, desde a gastronomia litorânea (em especial a tainha assada), shows nacionais, esportes, concursos, além de outras atividades culturais. No sábado (3), quem se apresenta no palco principal é o grupo de pagode Revelação. Mais informações podem ser obtidas através da Secretaria de Turismo do município pelo telefone (51) 3687-3518.

Temporada de Inverno

A 3ª edição da Temporada Inverno do Acqua Lokos Parque Hotel iniciou no dia 15 de março em ritmo acelerado disponibilizando aproximadamente 40 atrações para os mais variados públicos. Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

Deixe seu comentário: