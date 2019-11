18º Festival de Cinema Estudantil de Guaíba começa nesta segunda-feira

Com cerca de 2 mil trabalhos inscritos e 224 curtas e longas metragens a serem exibidos, o 18º Festival de Cinema Estudantil de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, começa nesta segunda-feira (18), no Instituto Estadual Gomes Jardim. A mostra de filmes nacionais e internacionais segue até o dia 23 de novembro, conta com a participação de 85 países e envolve cerca de 3 mil alunos. As apresentações ocorrem das 9h às 20h.

Realizado em parceria com a 12ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação), o evento ocorre desde 2002 e tem o objetivo de motivar o exercício da leitura em crianças e adolescentes, bem como incentivar a produção audiovisual através de atividades pedagógicas vinculadas ao currículo escolar.

“O Festival busca revelar a capacidade dos alunos da rede básica de ensino para que trabalhem com a linguagem audiovisual e exercitem sua autoria utilizando a tecnologia”, afirmou Valmir Michelon, diretor do Instituto Gomes Jardim.

Titular da 12ª CRE, Vera Lúcia da Silva destaca o Festival de Cinema como um dos grandes eventos da região e ressalta o trabalho desenvolvido pela direção do Instituto Estadual Gomes Jardim. “Esta é a 18ª edição de um grande evento que, com o passar dos anos, foi tomando grandes proporções. Hoje temos, inclusive, a participação de pessoas de fora do país”, acrescentou.

Categorias

As categorias estão divididas em Mostra Nacional, Alternativa e Internacional e as produções são de alunos de diferentes séries. Na Nacional, estão concorrendo 26 curtas de Ensino Médio, 29 de Anos Iniciais, três animações, 47 de ficção dos Anos Finais, 15 documentários, nove de Categoria Livre e 17 Propagandas. Na Alternativa, 44 curtas estão concorrendo e 34, na Internacional.