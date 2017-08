O ICD-RS (Instituto da Criança com Diabetes) informou que a 19ª Corrida para Vencer o Diabetes, que seria realizada neste domingo (27), a partir das 10h, no Parcão, em Porto Alegre, foi cancelada devido à previsão de chuva e por não haver outra opção de data disponível no calendário de eventos de rua da cidade.

A corrida será realizada somente em 2018. O ICD-RS afirmou que lamenta o inconveniente e agradece a todos que apoiaram a causa com a compra das camisetas.

