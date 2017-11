19ª Corrida para Vencer o Diabetes será realizada no domingo em Porto Alegre

Depois de três transferências em razão das chuvas, a Corrida Para Vencer o Diabetes, que tradicionalmente ocorre em maio em Porto Alegre, chega a sua 19ª edição no domingo (20), data escolhida em razão do Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro.

O objetivo principal da corrida é angariar recursos financeiros para a manutenção e infraestrutura do ICD (Instituto da Criança com Diabetes), que assiste hoje, gratuitamente, mediante convênio de parceria com o Grupo Hospitalar Conceição, mais de 3 mil crianças e jovens.

O percurso iniciará na avenida Goethe, seguindo até o cruzamento das avenidas Silva Só e Ipiranga, com retorno na rua Felipe de Oliveira e volta pelo mesmo caminho. A distância total é de quatro quilômetros. Durante o evento, será distribuída água aos corredores.

Para participar da prova é necessário comprar a camiseta da 19ª Corrida para Vencer o Diabetes, que custa R$ 17. Quem quiser apenas contribuir com o ICD, sem correr, também pode adquiri-la em diversas lojas da Panvel, cujos endereços estão disponíveis em www.icdrs.org.br.

Todos os participantes da corrida ganharão medalhas e no final da prova haverá o tradicional sorteio, com brindes como bicicleta, tablet, caixa de som e kit de beleza. Para participar é preciso enviar um SMS com a palavra ICD para o número 27184. Para receber o prêmio, o vencedor deve levar o celular para comprovar o número sorteado, estar utilizando a camisa da 19ª corrida e ter recebido a medalha pela conclusão do percurso. Mais informações pelo telefone (51) 3341-2450.

