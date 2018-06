1ª Feira de Turismo da Zona Sul de Porto Alegre: “Viajar é Tudo de Bom”

“Viajar é Tudo de Bom” é a 1ª Feira de Turismo da Zona Sul de Porto Alegre. Com entrada franca, será realizada no sábado dia 23 de junho, das 14h às 18h, no espaço Gourmet do Clube dos Jangadeiros (Rua Ernesto Paiva 139, bairro Tristeza).

A programação inclui diversos expositores do setor de turismo, participação de profissionais dando dicas e informações de como aproveitar ao máximo uma viagem, sorteios de brindes e promoções especiais, além de um ponto de coleta de agasalhos e cobertores que serão destinados para o Asilo Amparo Santa Cruz.

No dia haverá bate-papo com a artista plástica Loara Aydos falando sobre visita guiada para Inhotim, a Personal Stylist e Personal Organizer Léa Knorr dando dicas de como arrumar uma mala, a representante da Imagine Education Australia no Brasil Francielly Gnoatto falando sobre Intercâmbio na Austrália, a fisioterapeuta Paula Valdez explicando como manter-se confortável em voos muito longos, o fotógrafo Guilherme Lund dando informações de como fotografar com smartphone em viagens e o músico e professor Frank Jorge dando dicas de playlists para viagens.

Na Feira será divulgada a segunda edição da Wine Tour para Mendoza com o enólogo Adolfo Lona e também haverá o lançamento de novos roteiros do Projeto de Visita Guiada para a Serra Gaúcha, com acompanhamento da sommelière Carla Carvalho, da Vineria Brasil. A Vineria também irá apresentar um roteiro enogastronômico para Portugal e a Carpe Vinum Clube de Vinhos oferecerá degustação de vinhos portugueses e argentinos, além da venda dos mesmos no local a preços promocionais.

Os expositores que estarão com estande na Feira são : Singular Viagens e Turismo ( apresentando Royal , Celebritry, Princess e Cruzeiros de Luxo); Voucher operadora de Turismo ( Cruzeiros Fluviais), Abreu Operadora (Roteiros Exóticos), Ex Intercâmbio (Intercâmbios), Personal Operadora (MSC e Conesul), Viva (seguro) , Athos (visitas Guiadas para Inhotim (MG) , Líbano e Mendoza (ARG) ), MB (Costa Cruzeiros), Club Med (férias de julho, feriados, alta temporada dos Villages no Brasil e no Exterior) , FRT (Brasil e Caribe), Confiança ( Consolidadora e Cias Aéreas) e Costão do Santinho (Resort).

Viajar é Tudo de Bom é uma realização da agência de viagens Casa de Turismo, que acaba de completar 25 anos de atuação no mercado, conta com apoio do Clube dos Jangadeiros, da empresa de festas Pó de Estrelas, dos Vinhos e Espumantes Adolfo Lona e do Clube de Vinhos Carpe Vinum.

