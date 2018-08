1ª LIVE do IIPC Porto Alegre foi presenteada com o Talk Show da Tatiana Lopes autora do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida

A convite do IIPC Porto Alegre, no dia 04 de agosto, a professora Tatiana Lopes, autora do livro DESENVOLVIMENTO DA PROJETABILIDADE LÚCIDA com mediação da professora Maria Cristina Ellwanger compartilhou seu processo de autopesquisa, apresentando como foi seu desenvolvimento e motivação, aprofundamento do tema projeção consciente (também conhecida como experiência fora do corpo, viagem astral, desdobramento), uma experiência riquíssima de autoconhecimento e autoenfrentamento com mudanças de hábitos e rotinas.

A autora estabeleceu um diálogo contagiante entre as abordagens teóricas da Projeciologia, seus experimentos pessoais e suas vivências lúcidas da projeção consciente, como qualquer outra habilidade, exige dedicação e investimento por parte da pessoa interessada. Além disso, o desenvolvimento projetivo possibilita o descondicionamento gradual do restringimento intrafísico da consciência, através da autoconscientização quanto à própria natureza multidimensional.

