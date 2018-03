1ª Reunião de Interiorização do Programa de Sanidade Suína promove padronização de ações

Com a presença de fiscais da Secretaria da Agricultura, representantes do Ministério da Agricultura e técnicos das indústrias integradoras, foi realizada a primeira Reunião de Interiorização do Programa de Sanidade Suína. O objetivo do encontro, que aconteceu nesta sexta-feira (23), em Estrela, foi padronizar informações a respeito dos principais temas que envolvem a produção de suínos no estado. A interiorização, organizada pela coordenação do Programa no RS, deve ocorrer em outras regiões produtoras.

“Essa aproximação entre o setor produtivo e o serviço veterinário oficial era um medida esperada, desejada e necessária”, afirma o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, Rogério Kerber. Segundo ele, trata-se de um momento importante para ouvir as partes e que encontrem formas de atuar em conjunto, em prol da saúde animal. “O setor de suínos não está de braços cruzados, está atuando para avançar e este encontro serve para que todos saibam o que vem sendo feito”, concluiu Kerber.

Temas como biosseguridade, compartimentação, georreferenciamento de propriedades e, especialmente, a padronização de procedimentos do programa foram debatidos ao longo do dia. Durante o encontro, a coordenadora do programa, Juliane Webster Galvani, informou sobre uma normativa que está em fase de construção, tratando sobre o descarte de animais mortos. “Este é o momento em que técnicos das empresas e do serviço veterinário oficial podem contribuir com sugestões para que a aplicação da norma ocorra da melhor forma possível”, afirma Juliane.

O próximo encontro está marcado para 3 de abril em Erechim.

