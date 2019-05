1ª Semana da Saúde em Porto Alegre inicia no próximo mês

Na próxima segunda-feira (03), a Faculdade Estácio realiza a 1ª Semana da Saúde, em Porto Alegre. A instituição oferece uma programação totalmente gratuita, com eventos realizados até o dia 07 de junho, aberta para todos os públicos. Com 13 palestras os assuntos debatidos serão: vigilância sanitária, Biomedicina, antibioticoterapia, tecnologias aplicadas à saúde, fisioterapia, farmácia, inclusão, cosmetologia, entre outros.

A programação começa segunda-feira, às 10h, debatendo a importância da saúde mental e sanitária, aborda o tema: “Violência contra idosos: “Lar doce lar?”, trazendo a enfermeira Sabrina Kochhan. Durante a palestra a convidada deixará conselhos sobre os cuidados físicos e psicológicos relacionado a pessoa idosa. Já às 19h30, é a vez do engenheiro Mauro Rosa De Paula, falar sobre a “Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde públicos e privados”. E na terça-feira, 04 de junho, às 10h, o destaque fica para partipação da Secretária de Saúdo do Estado do RS, Arita Bergmanm. Ela traz para a palestra o tema : “A Saúde no Rio Grande do Sul: retrospectivas e novos desafios” .

Para participar da Semana da Saúde em Porto Alegre, os interessados devem enviar um e-mail semanasaudeestaciors@gmail.com, informando nome da(s) palestra(s) que deseja assistir e os dados de identificação. O evento acontece no auditório da Unidade Porto Alegre , localizada Rua Marechal Floriano Peixoto, 626 – Centro Histórico de Porto Alegre. Lembrando que as palestras são gratuitas, porém, a instituição aceita como doação 1 kg de alimento ou 1 litro de leite a ser doado para entidade social.

Programação:

03/06 (segunda-feira)

10h às 11h30 – “Violência contra idosos: lar doce lar?” – com Enfermeira Sabrina Kochhan

19h30 às 21h – “Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde públicos e privados” – com Engenheiro Mauro Rosa De Paula

04/06 (terça-feira)

8h30 às 10h – “A pesquisa científica no âmbito da Biomedicina” com Biomédico Matheus Becker

10h às 11h30 – “A Saúde no Rio Grande do Sul: retrospectivas e novos desafios” – com Secretária de Saúde do Estado do RS, Arita Bergmann

19h30 às 21h – “Resistência Bacteriana e antibioticoterapia” – com Farmacêutica Cássia Mª Cardoso

05/06 (quarta-feira)

8h30 às 10h – “Técnica 3 D por Imagem aplicada em diagnóstico médico” – com Físico Médico André Guedes

10h às 11h30 – “Sexualidade na 3ª Idade e prevenções para DST/IST” – com Psicóloga Zhélide Quevedo Hunter

19h30 às 21h – “Entre Saúde e Segurança Pública: convivendo com as dimensões da violência” – com Psicóloga Helen Barbosa dos Santos

6/06 (quinta-feira)

8h30 às 10h – “Mudança Protocolo Avaliação Inicial X ABCDE”

10h às 11h30 – “Libras: educação Inclusiva na área da saúde” – com Assistente Social Simone Abreu

19h30 às 21h – “Farmácia em Oncologia” – com Farmacêutica Laura Alegria

07/06 (sexta-feira)

8h30 às 10h – “Fisioterapeuta Saúde Postural na Era digital” e “Cosmetologia: estimulando a auto estima” – com Fisioterapeuta Patrícia Godoy Beleia

10h às 11h30 – “A História do Câncer em 3 atos: carcinogênese, progressão tumoral e tratamento” – com Biomédico Andrew Oliveira Silva

