O Senac-RS irá promover, neste (11), a final estadual do 1º Campeonato de Futebol Eletrônico promovido pela instituição. O evento, gratuito e aberto ao público, irá acontecer no Senac Informática, localizado na rua Venâncio Aires, nº 93, das 13h às 18h, com a presença do gamer e vice-campeão do PS4 na FUT Champions Cup Manchester, Henrique Lempke, conhecido como Zezinho23.

Deixe seu comentário: