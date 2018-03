1º Ciclo de Palestras Fundatec 2018 orientará estudantes sobre ingresso no mercado de trabalho

Estão abertas as inscrições para a primeira edição 2018 do Ciclo de Palestras da Fundatec. O evento, que tem como tema “Quero um Estágio. Por onde começo?” acontecerá no dia 21 de março, às 10h, e será ministrado pela pedagoga e orientadora educacional da Escola Profissional Fundatec (EPF), Flávia Krupp.

O encontro tem como objetivo auxiliar estudantes que iniciaram um curso técnico ou uma faculdade a ingressarem no mercado de trabalho por meio de orientação profissional e elaboração de currículo. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 20 de março, pelo site fundatec.org.br. As vagas são limitadas e o ingresso é solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um livro. O evento acontecerá na sede da Fundatec (Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre. Mais informações pelo e-mail eventos@fundatec.org.br ou pelo telefone (51) 3320-1014.

