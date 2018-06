1º Colóquio sobre Altruísmo, Caridade e Ciência acontece em Porto Alegre

A Escola de Direito da Pucrs e a Fijo (Fundação Irmão José Otão) promovem, na segunda-feira (25), às 9h, o 1º Colóquio sobre Altruísmo, Caridade e Ciência: O prazer de fazer o bem. A atividade, gratuita e aberta ao público, acontece no auditório do prédio 11 do Campus (Avenida Ipiranga, 6681 – Porto Alegre). As vagas são limitadas.

Para abordar o tema, foram convidados quatro profissionais das áreas do Direito e da Saúde: o neurologista e diretor do serviço de neurologia do Hospital São Lucas da PUCRS (HSL), André Palmini; o procurador Regional da República e coordenador do grupo de trabalho da Operação Lava-Jato até 2017, Douglas Fischer; o procurador de Fundações do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Keller Dornelles Clós; e o professor da Escola de Direito da PUCRS, Juarez Freitas, que preside o Conselho Científico do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. Mais informações pelo telefone (51) 3320-3634.

