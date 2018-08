1º Fórum da Inovação na Construção será realizado no dia 30 em Porto Alegre

Crescem os movimentos no setor da construção civil para oferecer novas soluções em tecnologia na busca por maior agilidade, precisão e otimização dos processos. O 1º Fórum da Inovação na Construção, que acontece no dia 30 de agosto em Porto Alegre, no Tecnopuc, pretende ampliar os espaços e oportunidades para estas mentes inovadoras alavancarem seus projetos, além de fomentar um ecossistema colaborativo e fundamental à economia.

Com o tema “O Momento das Startups: como criar um ecossistema favorável para o desenvolvimento e aplicabilidade das startups na construção civil?”, o evento pretende reunir empresários, estudantes e startupeiros do setor. Análise de cases, debates, networking e pitches integram a tarde de atividades, que contará com palestras de representantes de diversas empresas que estão se destacando no apoio e desenvolvimento de soluções inovadoras. Entre elas, estarão presentes Andrade Gutierrez, Alphaville Urbanismo, URBE.ME, Tecverde, Startse, Construtech, AnLab, Wikihaus, entre outras.

A iniciativa é da empresa de consultoria gaúcha Climb Consulting e pretende se repetir anualmente, estimulando o empreendedorismo, a criatividade e o pensamento disruptivo em uma área que enfrenta tantas barreiras no País.

As inscrições podem ser feitas no link sympla.com.br/climbconsulting. Para o engenheiro civil Bernardo Etges, um dos sócios da Climb e idealizadores do fórum, iniciativas como essa, de integração e divulgação do que vem se desenvolvendo, “são a melhor maneira de alcançarmos maturidade e agilidade para conseguir acompanhar o dinâmico processo de inovação que vivemos na atualidade”.

Entre os palestrantes confirmados na programação estão Glaucia Alves da Costa (Diretora de Inovação da Andrade Gutierrez), Vicente Pires Júnior (Gerente de Novos Negócios da Tecverde), Eduarda Barboza Fabris (Diretora Executiva do URBE.ME), Patricia Dias Hulle (Gerente Geral de Negócios da Alphaville Urbanismo), Felipe Canuso (Co-fundador da Controller), Luis Humberto Villwock (Tecnopuc) e Eduardo Pricladnitzki (Co-fundador da Wikihaus).

“Buscamos unir construtoras, incorporadoras, startups, empresário e estudantes para analisar, discutir e estimular a disseminação de ideias e cases de sucesso no setor”, conta Guilherme Trevisan, também sócio da Climb.

SERVIÇO

O que: 1º Fórum da Inovação na Construção

Quando: 30 de agosto

Onde: TECNOPUC – Avenida Ipiranga, 6681, Partenon – Porto Alegre, RS

Horário: Das 13h30min às 18h30min

Inscrições:

Inteira – R$ 160,00

Estudante – R$ 80,00

