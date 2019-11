1º Fórum LIDE de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul é assunto de agenda em Brasília na Câmara, Senado e Ministério da Economia

O presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, cumpriu, nesta terça-feira (12), uma extensa agenda junto às lideranças da Câmara, Senado e Ministério da Economia, em Brasília, para falar sobre o 1º Fórum LIDE de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que será realizado no dia 28 de novembro, no Hotel Sheraton, em Porto Alegre.

Fernandez foi recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em seu gabinete, onde puderam conversar sobre algumas questões referentes ao Estado. Além de receber o convite para o Fórum, o parlamentar também aceitou participar, como palestrante, do primeiro encontro do ano do LIDE RS, abrindo o calendário de eventos de 2020.

O deputado federal Marcel Van Hatten, articulador da agenda com Maia, também foi convidado. Acompanhando Fernandez na visita ao gabinete, ele afirmou ter interesse em participar do Fórum, em razão de seu comprometimento com pautas relativas ao crescimento econômico e desenvolvimento.

Na sequência, o presidente do LIDE esteve com os senadores Lasier Martins e Luis Carlos Heinze que confirmaram presença no Fórum e parabenizaram a entidade pela iniciativa de promover este evento cuja finalidade é discutir oportunidades de investimento para Rio Grande.

No Ministério da Economia, Fernandez fez entrega formal de convites, mas também abordou outras pautas importantes para o Estado. Ele esteve com o secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, José Salim Mattar Junior; com o secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marco Prado Troyjo; e com o secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Alexandre Jorge da Costa. Os secretários foram convidados para serem palestrantes de eventos do LIDE, ainda no decorrer do primeiro semestre do próximo ano.

No final do dia, Fernandez esteve também em visita ao Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, e com o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, Gustavo Leipnitz Ene.