O Instituto Federal Alemão de Estatística informou que um número recorde de britânicos tornaram-se cidadãos da Alemanha no ano passado como consequência direta do referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo o órgão do governo de Berlim, 2.865 britânicos receberam cidadania alemã em 2016 – um aumento de 361% em comparação com 2015.

