2017 terÃ¡ pelo menos nove feriados prolongados

Após um ano marcado por poucos feriados prolongados, por uma profunda crise econômica e por uma forte turbulência política, muitos brasileiros querem aproveitar 2017 para viajar e descansar. Se em 2016 foi mais difícil emendar feriados, até dezembro deste ano os brasileiros terão nove feriadões.

Há várias datas que caem em dias próximos ao fim de semana, como os da Paixão de Cristo (14 de abril), de Tiradentes (21 de abril) e do Dia Mundial do Trabalho (1º de maio).

Também haverá uma grande incidência de feriados nas quintas-feiras, como Corpus Christi (15 de junho), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro), além do Carnaval (28 de fevereiro), que cairá em uma terça-feira. Nessas datas, muitas empresas ou mesmo repartições públicas acabam “enforcando” as sextas-feiras.

Não entram na lista as datas municipais ou estaduais lembradas com feriado ou ponto facultativo.

Comentários