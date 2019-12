Celebridades “2019 e ainda definem mulher pelo estado civil?”, diz Fernanda Souza

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Artista falou sobre relacionamento com o ex-marido Thiaguinho e projetos para 2020 Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

“É engraçado como, para a mulher, o estado civil pesa tanto. Já vi algumas manchetes do tipo: ‘Solteira, Fernanda Souza vai à academia’. Sempre usando o ‘solteira’ antes de qualquer coisa”, é o que Fernanda Souza, de 35 anos, diz sentir após separação. Depois de oito anos de relacionamento com o cantor Thiaguinho, a artista está solteira e feliz.

Fernanda Souza disse que amizade com o ex-marido não significa que vão reatar o relacionamento. “Isso é maturidade e parceria. Nós somos e continuaremos sendo amigos. Foi como falamos quando anunciamos a separação: ‘Não estranhem se nos virem na companhia um do outro’.”

A nova fase de Fernanda trouxe, entretanto, uma novidade não tão agradável para a atriz e apresentadora: “É sério que em 2019 ainda se defina uma mulher pelo seu estado civil? Eu e nenhuma mulher deveríamos ser definidas por isso. Somos indivíduos, uma pessoa inteira, que se basta para além de ter ou não alguém ao lado”, disse a respeito da pressão midiática após o término.

“Mais interessante é que para nenhuma das informações era necessário relacionar ao meu estado civil. No exemplo que eu citei da academia, por exemplo, eu ia à academia enquanto estava casada e apenas mantive a minha rotina”, completou.

Fernanda desmentiu, ainda, os boatos de que estaria no elenco da segunda temporada de “Verdades Secretas”, que tem presença confirmada de Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz. “Adoro o Walcyr Carrasco, admiro muito o trabalho dele, mas isso não procede. Não pretendo voltar a atuar no momento”, disse a artista, que fará participação especial no próximo longa produzido pela amiga, Ludmila Dayer.

Perguntada sobre os planos para 2020, a artista revelou que não pretende estrelar o “Vai, Fernandinha”, seu programa no canal Multishow, no próximo ano. “Sempre amei fazer o programa, mas, no próximo ano, minha vontade é mesmo de ficar mais por trás das câmeras. Quero estudar, me aprimorar… E a Tati Costa, diretora do canal, super entendeu meu desejo. Eles são parceiros demais, e as portas estão abertas. Em breve, eu volto!”, disse.

Após tirar ano sabático em 2019, Fernanda pretende se afastar um pouco das câmeras –mas só na parte da frente delas. O foco da artista para o próximo ano estará voltado para a produção de conteúdo por trás das câmeras. “Quero trabalhar mais nessa área, estudar aqui e fora do Brasil. Eu também adoro a vida online, mas, 2020, será um ano para ficar mais off line. Vou estudar, viajar e criar!”, disse ela.

