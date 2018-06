21% dos brasileiros acreditam no hexacampeonato da Seleção Brasileira

O empate da Seleção Brasileira na estreia do Mundial deixou os torcedores mais pessimistas. Em uma pesquisa feita pela Viva Real, empresa do Grupo ZAP, mostra que apenas 21% dos brasileiros acreditam que o Brasil será campeão. Para 52%, o resultado ainda está indefinido, sem ter certeza se ganhará ou não, e os outros 26% demonstram pessimismo, pois têm certeza que a Seleção não ganhará. O levantamento foi realizado em todo País e contou com 2.520 entrevistados.

A pesquisa mostra que, entre os indecisos, 70% não conseguem saber se o Brasil chegará a final. Já outros 27% acreditam que a Seleção Brasileira estará entre as equipes finalistas e 4% seguem com opinião negativa, que “certamente não chegará na final”.

Já para os torcedores que não acreditam na conquista do Brasil, 65% seguem certos de que a Seleção não chegará na final. Já 28% não possuem a certeza que a Seleção chegará ou não, e apenas 6% se mostraram positivos ressaltando que certamente chegará na final.

Para finalizar, a pesquisa mostrou que 76% dos brasileiros irão assistir aos jogos da Seleção Brasileira em casa. Os outros lugares preferidos para assistir aos jogos do Brasil são: casa de familiares (24%), trabalho (23%), casa de amigos (21%), em bares (14%) e restaurantes (5%).

Cabelo

Pode ser superstição ou apenas coincidência. Mas Neymar decidiu mudar o visual de novo após o empate por 1 a 1 diante da Suíça na estreia do Brasil no Mundial. Na segunda-feira, dia de treino leve no retorno a Sochi e folga para os jogadores em seguida, o camisa 10 tirou o topete loiro e optou por um corte mais curto.

A mudança, confirmada por pessoas próximas ao jogador, pôde ser observada em fotos postadas no Instagram. Depois do treino (Neymar não foi a campo e trabalhou na academia), os convocados foram liberados da concentração por algumas horas. Miranda e Fred, por exemplo, foram vistos em restaurantes da cidade. Já o camisa 10 optou por jantar no hotel com amigos e familiares.

Numa das fotos postadas, ao lado da mãe Nadine e do amigo Jota Amancio, é possível perceber o novo visual de Neymar. Na estreia contra a Suíça, no único jogo com o topete, o camisa 10 não se destacou. Prendeu demais a bola, foi caçado em campo e finalizou com perigo apenas duas vezes.

Espanha

Enquanto Neymar está junto com a Seleção Brasileira para a disputa na Rússia, Carol Dantas e Davi Lucca, ex-namorada e filho do craque, respectivamente, aproveitam para curtir uns dias de férias na Espanha. “Piscina de ramos”, escreveu Carol na legenda no Instagram. No Stories, ela ainda mostrou Davi Lucca comendo açaí e sendo enterrado na areia.

Antes de partir para a Espanha, Davi Lucca esteve na Rússia acompanhando o pai de perto no jogo contra a Suíça, na estreia da Seleção.

