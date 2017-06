Hackers russos tiveram como alvo sistemas eleitorais de 21 Estados dos EUA na eleição presidencial do ano passado, afirmou ontem uma funcionária do governo ao Congresso, em Washington. Jeanatte Manfra, subsecretária-adjunta em exercício da Segurança Cibernética no Departamento de Segurança Interna, se recusou a identificar quais Estados foram alvo, usando como justificativa acordos de confidencialidade.