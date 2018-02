222 toneladas de lixo da Sapucaí

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana recolheu 222 toneladas de resíduos somente nessa segunda-feira, último dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, na Sapucaí, no Rio. Foram retiradas 62 toneladas de lixo das partes interna e externa do Sambódromo, sendo três toneladas de materiais recicláveis, que foram entregues às cooperativas de catadores parceiras da empresa.

Deixe seu comentário: