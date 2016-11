Duzentos e quarenta quilos de cocaína foram apreendidos no porto de Santos, no litoral de São Paulo, no domingo (27). A operação foi realizada pela Alfândega e pela Polícia Federal.

Durante o embarque de contêineres em um navio com destino à Bélgica, sacolas contendo a droga foram encontradas. A carga continha carvão e estava destinada ao porto de Antuérpia, na Bélgica. O caso está sendo investigado. Ninguém foi preso.

Comentários