247 anos de Porto Alegre: Shopping TOTAL promove ações culturais em comemoração ao aniversário da capital

O Shopping TOTAL preparou diferentes atividades para comemorar os 247 anos de Porto Alegre. De 22 a 31 de março o público poderá conferir a exposição “Retratos de um Porto Alegre” que une o passado e o presente da capital; no dia 23 o professor e pesquisador Arnoldo Walter Doberstein dará uma palestra sobre a história da antiga cervejaria Bopp Irmãos e levará o público em uma caminhada guiada pelo empreendimento; e no dia 24 ocorre a 5ª edição do Pedal das Chaminés, um passeio ciclístico que une dois importantes cartões postais da cidade: as consagradas chaminés do Shopping TOTAL e da Usina do Gasômetro.

As ações fazem parte da Semana de Aniversário de Porto Alegre e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

Confira a agenda:

22/03 a 31/03 – Exposição “Retratos de um Porto Alegre”

A exposição fotográfica “Retratos de um Porto Alegre” cruza o passado e o presente da capital em uma narrativa que apresenta a transformação e a evolução da capital ao longo dos anos.

Em um passeio pelos cenários históricos da capital, o público poderá conferir como era a cervejaria Bopp Irmãos – complexo arquitetônico do Shopping TOTAL, o Mercado Público, o Chalé da Praça XV, o Paço Municipal, a Praça Montevideo, o antigo prédio dos Correios e a Usina do Gasômetro. É para reviver a Porto Alegre do passado com o olhar do presente.

Os cenários de Porto Alegre foram registrados por fotógrafos que fazem parte da história do Shopping TOTAL: Emmanuel Denaui, Iago Ministério e Natália Pegorer.

As imagens da exposição tiveram a curadoria do Shopping TOTAL e da Secretaria Municipal de Cultura e pertencem ao Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo.

Local: 2º piso, próximo à escada rolante / Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h/ Domingo: 14h às 20h/ Entrada: Gratuita.

23/03 – Viva Porto Alegre a Pé – Edição Especial Shopping TOTAL

O Shopping TOTAL recebe no dia 23 de março, às 10h, o “Viva Porto Alegre a Pé” – um projeto cultural que leva o público para conhecer a memória de diferentes locais de Porto Alegre. Nesta edição, o professor e pesquisador Arnoldo Doberstein apresentará a história da antiga cervejaria Bopp Irmãos e guiará o público em uma visita pelo empreendimento para descobrir os detalhes e riquezas arquitetônicas que envolvem o complexo de prédios históricos que hoje integram o Shopping TOTAL.

O evento é promovido pelo Centro de Pesquisa Histórica de Porto Alegre e a Coordenação de Memória Cultural da Secretaria Municipal da Cultura.

Local: SENAC Gestão & Negócios – Prédio 1, 3º andar, sala Aquário/ Shopping TOTAL (Av. Cristóvão Colombo, 545 – Bairro Floresta) / Horário: 10h. Inscrições: 1kg de alimento não perecível https://cphpoa.wordpress.com/inscricoes/)

24/03 – 5º Pedal das Chaminés

O Shopping TOTAL, em parceria com o PedAlegre e o Pedal ACERGS, promove no domingo, 24 de março, a 5ª edição do Pedal das Chaminés. O evento acontece no Largo Cultural do Shopping em frente à centenária chaminé. A concentração inicia às 10h com saída às 10h30. O destino do passeio ciclístico é a Usina do Gasômetro.

O Pedal das Chaminés iniciou em 2015 e foi pensado como uma ação em homenagem ao aniversário da cidade, e também como uma forma de valorizar e conectar dois cartões postais de Porto Alegre, conhecidos popularmente pela imponência das antigas chaminés.

O trajeto sairá do Shopping TOTAL e irá percorrer a Av. Cristóvão Colombo, Rua Garibaldi, Av. Farrapos, passando pela Rodoviária, Av. Mauá, Rua General Câmara e fará uma parada em frente à Prefeitura de Porto Alegre para prestar homenagem cantando os parabéns. Após, o grupo segue pela Av. Mauá até a Usina do Gasômetro, retornando pela Av. Loureiro da Silva, Av. Paulo Gama, passando pelo Túnel da Conceição, Largo Vespasiano Julio Veppo, Av. Farrapos, Rua Ernesto Alves e retorna ao Shopping TOTAL pela Av. Cristóvão Colombo.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá auxiliar no percurso isolando vias e abrindo passagem para os ciclistas. Um carro de som e equipe de apoio também acompanharão o trajeto.

O evento tem apoio e participação da Prefeitura de Porto Alegre, PedAlegre, Pedal da ACERGS e Panvel. Em caso de chuva o evento será transferido para o próximo domingo, dia 31/03.

Horário: Concentração: 10h/ Largada: 10h30/ Retorno: 12h

Local: Largo Cultural Shopping TOTAL – Av. Cristóvão Colombro, 545 – Bairro Floresta.

