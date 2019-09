25 anos de Friends: relembremomentos mais emocionantes da série

Por Anna Dalbem*

Neste domingo (22), a série “Friends” completa 25 anos desde o dia de estreia, e mesmo após tanto tempo acumula milhares de fãs pelo mundo. Desde 1994 o mundo mudou bastante, então por que o público continua acompanhando?

Dentre os motivos estão a representação da força da amizade entre os personagens, a simplicidade da trama, inspiração para outras produções, a sensação de nostalgia e, claro, para aprender inglês.

Para comemorar o sucesso da série, elencamos os momentos mais emocionantes. Prepare os lencinhos!

Primeiro beijo de Ross e Rachel

Episódio: “Aquele em que Ross descobre” (2ª temporada)

O primeiro beijo entre Ross e Rachel é inesquecível. Após diversos desentendimentos entre os dois, o momento romântico foi muito bem construído.

Casamento de Carol e Susan

Episódio: “Aquele com o casamento lésbico” (2ª temporada)

Friends pode ter ficado ultrapassado por inúmeras piadas que não seriam feitas atualmente, mas em alguns casos esteve bem a frente do seu tempo. Como por exemplo retratando a união de Carol, ex-esposa de Ross, e Susan, que é considerado um dos grandes momentos de representatividade na televisão da época.

Término de Rachel e Ross

Episódio: “Aquele com a manhã seguinte” (3ª temporada)

Rachel quer voltar atrás na decisão de dar um tempo com Ross, mas acaba descobrindo o que ele fez na noite anterior. E aí, eles estavam ou não “dando um tempo”?

Briga entre Joey e Chandler

Episódio: “Aquele do Chandler na caixa” (4ª temporada)

Chandler e Joey são os maiores amigos entre os seis personagens. Um dos momentos mais tensos e emocionantes é quando os dois brigam porque Chandler beijou a até então namorada de Joey, Kathy.

Chandler admitindo para todos que ama Monica

Episódio: “Aquele em que todos descobrem” (5ª temporada)

Quando Phoebe descobre o romance de Monica e Chandler, ela e Rachel decidem testá-lo. O que ninguém esperava é que Chandler admitiria na frente de todos que ama Monica!

Phoebe conversando com os trigêmeos

Episódio: “Aquele do centésimo” (5ª temporada)

Após a tentativa de pedir para ficar com um dos bebês do seu irmão, Phoebe tem uma conversa cheia de lágrimas com os trigêmeos, onde ela admite que o parto não foi a parte mais difícil, mas sim dizer adeus.

Pedido de casamento Chandler e Monica

Episódio: “Aquele com o Pedido” (6ª temporada)

Chandler e Monica formaram um dos casais mais queridos da série. No final da sexta temporada, Chandler decide finalmente pedir a mão de Monica em casamento e, claro, as coisas acabam não saindo como o esperado. Até o final do episódio, quando Monica decide surpreendê-lo com uma das cenas mais românticas da série. Fofos demais!

Joey beija Phoebe

Episódio: “Aquele em que todos fazem 30 anos” (7ª temporada)

Durante o aniversário de 30 anos de Rachel, os amigos relembram os aniversários de 30 anos de cada um. No aniversário de Phoebe, ela conta itens que faltaram na sua lista de coisas para fazer antes dos 30, mas acontece que Joey realiza dois: conhecer um português e ter o beijo perfeito.

Rachel descobrindo que está grávida

Episódio: “Aquele do casamento da Monica e do Chandler” (7ª temporada)

Durante o casamento de Monica, Rachel decide saber se realmente está grávida. Após fazer o teste, Phoebe confere o resultado e fala que deu negativo. Rachel acaba ficando triste e então Phoebe conta que mentiu para ver a reação da amiga. Emocionante demais!

Rachel tem um bebê

Episódio: “Aquele em que Rachel tem um bebê, parte dois” (8ª temporada)

Uma cena com várias emoções. Rachel finalmente tendo seu bebê, Ross fazendo parte do momento e dando esperança para aqueles que torciam para os dois ficarem juntos.

Mike se declara pra Phoebe

Episódio: “Aquele com a canção inadequada do Ross” (9ª temporada)

Phoebe finalmente vai conhecer os pais do seu namorado Mike, mas falha ao tentar impressioná-los. Então Mike se declara na frente deles, ressaltando todas as coisas que ama em Phoebe, incluindo o jeitinho peculiar dela de ser! Fofos!

Chandler contando para Monica que não podem ter filhos

Episódio: “Aquele com o teste de fertilidade” (9ª temporada)

Quem é fã sabe que um dos sonhos de Monica era casar e ter filhos. Após diversas tentativas para ter um filho, ela e Chandler descobrem que ambos não poderão realizar um dos maiores sonhos do casal.

Processo de adoção

Episódio: “Aquele com o Teste de Fertilidade” (9ª temporada)

Chandler e Monica estão tentando encontrar uma mãe para seus filhos e é assim que conhecem Erica, uma jovem que está grávida e pretende dar o filho para adoção. O grande problema é que ela confunde as informações de Chandler e Monica, e eles acabam mentindo sobre quem realmente são. Quando Erica descobre, ela desiste de dar o bebê para o casal, mas o discurso de Chandler acaba tocando o coração dela.

Chandler consegue convencer Erica a dar a eles uma segunda chance para adotar o bebê ao contar para ela que Mônica é “uma mãe… sem um bebê”.

Casamento de Phoebe

Episódio: “Aquele com o Casamento de Phoebe” (10ª temporada)

Uma das personagens mais amadas da série teve uma vida bastante difícil. Ver Phoebe se casando e dizendo nos votos que finalmente ela tinha tudo o que faltava em sua vida é de arrancar lágrimas de qualquer um.

Rachel se despedindo dos amigos

Episódio: “Aquele com a festa de despedida de Rachel” (10ª temporada)

Rachel decide dar um adeus a cada um dos amigos pessoalmente e a sós, mas acaba deixando Ross de lado porque ia ser tudo muito mais difícil. Um dos momentos mais emocionantes da despedida fica por conta do personagem mais improvável: Chandler. E, claro, Ross.

Rachel sai do avião

Episódio: “O Último” (10ª temporada)

Ross se declara para Rachel pouco antes de ela embarcar rumo à França, mas mesmo assim ela decide entrar no avião. A cena traz Ross ouvindo uma mensagem deixada por Rachel minutos antes de ela embarcar, e, sem saber de nada, ele é surpreendido com a amada em seu apartamento dizendo “eu desci do avião”.

A cena final

Episódio: “O Último” (10ª temporada)

A cena já se torna emocionante por ser a última. Mas as coisas ficam ainda mais tristes quando vemos os seis amigos tomando um novo rumo das suas vidas e deixando as chaves do tão famoso apartamento de Monica, onde viveram tantas histórias.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

