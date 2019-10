25° Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão reúne dirigentes dos principais veículos e órgãos de comunicação do País

O 25° Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, promovido pela Agert (Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV), contou com as presenças, nesta quarta-feira (23), de integrantes da área de Comunicação da Presidência da República. O secretário especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten e o secretário de Publicidade e Promoção, Glen Valente responderam aos questionamentos do público presente ao Hotel Vestena, em Canela. A dupla detalhou as campanhas realizadas pela Secom Federal em 2019. O 25º Congresso da Agert termina nesta quinta-feira (24) e reúne dirigentes dos principais veículos e órgãos de comunicação do País.