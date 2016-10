25 detentos morrem dentro de presídio em Roraima em confronto de facções

Vinte e cinco presos morreram durante um confronto entre facções na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo neste domingo (16), em Boa Vista, segundo informou o comandante do Bope, capitão Falkner, que informou que 7 presos foram decapitados e 6 queimados.

De acordo com Falkner, dos 25 detentos mortos, sete foram decapitados e seis foram queimados. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), 100 familiares dos presos foram feitos como reféns dentro da unidade, durante todo o dia. Eles só foram liberados após equipes do Bope entrarem no local, à noite.

A confusão entre os detentos se iniciou por volta das 15h (17h de Brasília) quando homens da ala 14 quebraram os cadeados da ala e invadiram a ala 12.

A briga entre os presos ocorreu durante o horário de visitas na maior unidade prisional do estado.

Os detentos estavam armados com facas e pedaços de madeira, segundo relatou a mulher de um preso que estava dentro do presídio na hora que se iniciou a briga. (G1)

