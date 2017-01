25 mil fragmentos de pedras compõem mosaico de São Pedro na Igreja de Ivoti

Especialista em arte sacra feita com mosaico, o arquiteto e artista Leonardo Posenato entregou à comunidade, desta vez de Ivoti (RS), mais um grande trabalho. O painel com a imagem de São Pedro está na fachada da Igreja Matriz da cidade. Para compor a obra, que chama a atenção pela beleza e grandiosidade, Posenato utilizou cerca de 25 mil fragmentos de pedras. O tamanho da peça é de 4,80 por 2,20m e pesa em torno de 1,2 tonelada.

A técnica escolhida por ele é uma mistura do mosaico bizantino com o mosaico romano. “As pedras são de tons naturais, e para esta obra utilizei para o fundo uma mistura de mármores travertinos como o Bege Bahia, o Travertino Romano (italiano) e o Crema Marfil (italiano). Para o corpo os mármores Marrom Imperial (espanhol), Carrara (italiano), Nero Assoluto (italiano), Rosso Verona (italiano), e granitos Preto São Gabriel, Amarelo Ornamental, e o destaque para os belíssimos e preciosos Azul Macaúba e Azul Bahia, ambos baianos”, afirma Posenato. Os trabalhos sacros do arquiteto podem ser vistos em diversas igrejas e templos religiosos no Rio Grande do Sul, como em Porto Alegre, Veranópolis, Caxias do Sul, Nova Bassano, Salvador do Sul e Santa Maria, além de outros estados brasileiros.

TÉCNICA

O trabalho é artesanal e artístico, feito totalmente à mão, tornando cada obra única. O efeito estético, o bom gosto e a sofisticação são únicos. Cerâmica e porcelana, por possuírem uma beleza ímpar, além de cores e brilhos, também são utilizadas em peças. Outro fator de sucesso no trabalho dele é o uso das cores, um campo que exigiu muito tempo de estudo e muita prática. “Utilizo a Teoria das Cores, onde cada cor influencia a percepção da outra, por isso é necessário criar e harmonizar o que chamamos de família de cores para cada obra”, afirma Posenato.

Formado, também, em arquitetura, Leonardo está no mercado de mosaico há mais de 15 anos. Formado em mosaico pela Scuola Mosaicisti, de Spilimbergo, na Itália, Leonardo é especialista em obras de grande porte. Para que as peças de grande proporção saiam perfeitas, a tecnologia tornou-se uma aliada do artista. No projeto são utilizados modernos softwares que conseguem reproduzir o desenho em escala imensa, harmonizando a composição. “A geometria é colocada dentro da Proporção Áurea, a proporção de tudo o que existe na natureza, a mais agradável aos nossos olhos, assim do mesmo modo que fizeram os grandes pintores do renascimento”, conclui. E o trabalho de Posenato já é tão reconhecido que ele participa como palestrante, anualmente, do Encontro de Arquitetura e Arte Sacra, em Aparecida, São Paulo.

