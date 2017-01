2,5 milhões de candidatos do Enem 2016 conseguiram ver a nota nesta quarta

Nas primeiras horas desde a divulgação das notas da edição 2016 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 2.540.000 candidatos conseguiram acessar seu resultado no sistema on-line, afirmou o MEC (Ministério da Educação). O número divulgado representa 42% do total de 6.005.607 de participantes do Enem 2016.

As notas foram divulgadas por volta das 11h15min desta quarta-feira (18). Às 20h, o MEC informou, pelo Facebook, que 2,5 milhões de pessoas haviam acessado a nota até as 19h30min. Às 18h20min, o MEC havia divulgado um comunicado afirmando que 2.331.022 haviam conseguido acessar seu resultado.

Para ter acesso, o participante precisa digitar CPF e senha no site http://enem.inep.gov.br/participante. O resultado também pode ser conferido pelo aplicativo oficial do Enem.

Instabilidade

Logo após a divulgação, a página do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) apresentou instabilidade. No Twitter, usuários reclamavam que não conseguiam checar as notas.

Por volta das 12h, a presidente do Inep, Maria Inês Fini, admitiu o problema. “A consulta está à disposição, embora nosso site esteja sofrendo inúmeros ataques de pessoas que torcem contra a educação brasileira”, disse Maria Inês. Ela não deu detalhes de como ocorreram ou quem seriam os responsáveis pelos atos contra a página do Enem. “Estamos reagindo a esses ataques, tentando recuperar e colocar novamente no ar”, afirmou.

Segundo o site “Is it down right now”, que acompanha a estabilidade de serviços conectados, a página enem.inpe.gov.br chegou a ficar fora do ar para todo mundo. O problema no acesso começou por volta das 11h30min. Por volta das 20h50min, as instabilidades ainda persistiam.

Consulta pública

Também no fim da tarde desta quarta-feira, o MEC afirmou, pelo Facebook, que, até as 19h30min, 54.952 pessoas já haviam participado da consulta pública sobre mudanças para a edição 2017 do Enem. A consulta ficará aberta à participação até 10 de fevereiro.

